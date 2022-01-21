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Общество21 января 2022 11:13

В Салавате в честь 75-летия города откроют второй ресторан KFC

Инвестор вложит в проект 105 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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KFC будет открыт в центре города

KFC будет открыт в центре города

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В башкирском городе Салавате построят второй ресторан KFC. Открытие общепита приурочат к 75-летниму юбилею города в 2023 году. Проект презентовали главе республики Радию Хабирову на «Инвестчасе» 20 января.

Площадь нового KFC с организацией обслуживания гостей на автомобиле составит 400 «квадратов». Рядом с рестораном будет оборудована детская площадка. Инвестор намерен вложить в проект 105 млн рублей. Общепит позволит создать для города 50 новых рабочих мест.

Члены инвестиционного комитета Башкирии присвоили проекту статуса приоритетного. Инвестору помогут арендовать пустующий участок земли в центре города.