В Башкирии впервые с начала 2022 года за сутки зарегистрировано более 300 случаев COVID-19

В Башкирии на госпитализации в тяжелом состоянии находятся 43 человека с COVID-19, один из них подключен к аппарату ИВЛ

В Башкирии за последние сутки коронавирус диагностировали 305 жителям. Последний раз прирост зараженных превышал отметку в 300 человек в конце прошлого года, 28 декабря. С начала пандемии на территории республики было зарегистрировано свыше 126,6 тыс. случаев инфицирования. Об этом сегодня, 21 января, сообщил региональный Минздрав.

Скончались от COVID-19 еще девять пациентов. Всего жертвами инфекции стали 4 620 жителей Башкирии.

Переболели коронавирусом более 117,7 тыс. человек, 268 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Носителями инфекции сейчас числятся 4 304 жителя: 4 147 лечатся дома, 157 лежат в ковид-госпиталях (43 в тяжелом состоянии, один пациент подключен к аппарату ИВЛ).

Полную вакцинацию в республике прошли 2,16 млн человек (по плану должно быть не менее 2,48 млн).