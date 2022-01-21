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Общество21 января 2022 8:33

МЧС предупредило жителей Башкирии о густом тумане

Видимость в нем сократится до 500 метров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Туман накроет республику ночью и утром 22 января

Туман накроет республику ночью и утром 22 января

Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС Башкирии предупредило местных жителей о тумане, который накроет республику ночью и утром 22 января. Видимость сократится до 500 метров и менее.

В ближайшие сутки в республике прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет восточным, умеренный – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -13,-18° (местами -23,-28°), днем -7,-12° (местами до -17°).

На отдельных участках дорог сохранится снежный накат и гололедица.