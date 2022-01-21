Следовавший в Уфу поезд насмерть сбил 12-летнего мальчика

Мальчик погиб у железнодорожной станции в Тосненском районе Ленинградской области Фото: Иван МАКЕЕВ

У железнодорожной станции в Тосненском районе Ленинградской области следовавший в Уфу пассажирский поезд сбил 12-летнего мальчика. От полученных трав школьник скончался на месте. Инцидент произошел вечером 20 января, сообщила Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура

По данным ведомства, состав переехал ребенка на пешеходном переходе, когда тот пытался пересечь пути на запрещающий сигнал светофора.

– Машинист подавал сигналы большой громкости, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, – добавили в прокуратуре.

Правоохранительный орган проверит состояние железнодорожного полотна, даст оценку действиям ответственных лиц и при наличии оснований примет меры.

Ранее сообщалось, что в Уфе поезд насмерть сбил 22-летнего заводчанина, когда он шел на работу.