В Уфе 15-летний подросток за рулем иномарки совершил наезд на пенсионерку

фото: ГИБДД Уфы

Около семи часов утра 20 января 15-летний подросток за рулем иномарки совершил наезд на пенсионерку. Об этом сообщила городская ГИБДД.

ДТП случилось напротив дома №12 по улице Мушникова. Юноша на Honda CRV сдавал назад, чтобы выехать с парковочного места и сбил 62-летнюю женщину, которая проходила мимо. Пожилую горожанку с различными травмами доставили в больницу.

Поскольку подросток еще не достиг того возраста, чтобы привлечь его к ответственности, за его проступок накажут мать. Против нее возбуждено административный материал о неисполнении родительских обязанностей. Дело будет рассматривать комиссию по делам несовершеннолетних мэрии Уфы.