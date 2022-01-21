В Башкирии дорожная полиция проведет массовые проверки водителей

Фото: скриншот видеоролика ГИБДД по Башкирии

Сегодня, 21 января, ГИБДД по Башкирии проведет массовые проверки водителей, сообщает пресс-служба ведомства. Дорожные полицейские будут останавливать все автомобили для профилактики нарушений. Причиной внезапных и массовых проверок в ГИБДД назвали повышенный риск ДТП из-за увеличения потока машин на оживленных автомагистралях перед выходными.

Указали в ведомстве и конкретное место, где будут дежурить экипажи дорожно-патрульной службы. Останавливать всех подряд будут на 222 километре трассы Уфа-Оренбург. Особое внимание инспекторы будут уделять выявлению нетрезвых водителей.

- Такие меры реагирования необходимы для поддержания порядка на автодорогах и обеспечения безопасности дорожного движения, - подчеркнули в ГИБДД по Башкирии.