Биатлонист из Уфы Антон Бабиков одержал победу в индивидуальной гонке Кубка Мира в Италии

Фото: Global Look Press

Сегодня, 20 января, в итальянском Антхольце биатлонист из Уфы Антон Бабиков выиграл золото в индивидуальной гонке Кубка Мира.

Гонка проходила на дистанции 20 километров. От России в соревновании участвовали Карим Халили, Александр Логинов, Антон Бабиков, Александр Поварницын. В состязании лучше всех себя проявил наш земляк. Ему удалось пройти всю дистанцию, не допустив ни малейшего промаха. На финише биатлонист обошел норвежца Тарьей Бе.

Напомним, недавно Антон Бабиков вместе Кристиной Резцовой выиграл золото на Кубке мира в Оберхофе в сингл-миксте. Для сборной России победа в подобной эстафете стала первой с 6 февраля 2015 года.