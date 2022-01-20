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Общество20 января 2022 17:31

В районе Башкирии новым начальником ГИБДД назначен 37-летний инспектор

Им стал старший лейтенант полиции Азат Гадельшин
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

В Башкирии начальником отделения Госавтоинспекции по Бурзянскому району назначен старший лейтенант полиции Азат Гадельшин. Об сегодня сообщила пресс-служба региональной дорожной полиции.

Гадельшин 25 августа 1984 года в Ишимбайском районе республики. В 2004 году он окончил Башкирский экономико-юридический техникум, где получил специальность правоведа.

В 2016 году Азат Гадельшин начал свою карьеру в рядах полиции. Он проработал различных должностях, в том числе и инспектором ДПС местного отделения. До момента своего нового назначения Азат Ришатович трудился старшим инспектором ДПС ОГИБДД по Бурзянскому району.

Напомним, недавно был назначен новый начальник ГИБДД Уфы. Им стал 40-летний майор полиции Равиль Бикбулатов.