Фото: Администрация Уфы

Сергей Греков покинул пост главы уфимского отделения «Единой России». Об этом сегодня сообщила пресс-служба партии.

Сегодня на конференции городского отделения «Единой России» стало известно, что чиновнику это пришлось сделать в виду необходимости сосредоточить свои силы на работе в качестве главы уфимской администрации, на подготовке 450-летию столицы Башкирии, а также на административных и хозяйственных вопросах. Посредством тайного голосования главой отделения был избран депутат Горсовета Марат Васимов.

– Будем трудиться над их реализацией, для развития и процветания нашей республики, для благополучия наших жителей. Спасибо однопартийцам за оказанное доверие возглавить эту работу, – прокомментировал свое назначение Васимов.