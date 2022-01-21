Капуста в Башкирии за год подорожала в 2,8 раза

Капуста продолжила дорожать и в начале 2022-го Фото: Иван МАКЕЕВ

За год некоторые овощи в Башкирии подорожали в 1,5-2,8 раза. Об этом 20 января сообщили аналитики Башстат, сравнившие декабрьские цены на продукты в 2020 и 2021 году.

Больше всего в стоимости – в 2,8 раза – выросла капуста. В последнем месяце 2021-го она стоила 46 руб. за 1 кг. Дорожать она продолжила и в 2022-м: сейчас за нее просят уже больше 51 рубля. Цена на картошку увеличилась в 1,6 раза – до 42 руб. (по состоянию на 14 января 43 руб.). В 1,3-1,5 раза подорожали морковь (цена за 1 кг. на декабрь 2021-го – 35 руб.), свекла (40 руб.), горох (56 руб.) и гречка (102 руб.).

В Башстате добавили, что с начала 2021 года инфляция на продовольственном рынке выросла на 3,4 процентных пункта. Рост цен не продукты заметили в парламенте Башкирии – эта тема станет одной из главных на заседании 27 января.