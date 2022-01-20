Радик Юльякшин записал неожиданное ночное видеообращение

Артист и его жена улетели в Таиланд перед Новым годом Фото: https://www.instagram.com/elvin_grey_music/

Певец Радик Юльякшин в ночном видео намекнул фанатам, что уже скоро вернется домой.

Напомним, что артист улетел в восточное королевство прямо перед Новым годом. Близкие артиста рассказали, что там будет отдыхать и записывать музыку. Сам Юльякшин 19 января рассказал в соцсетях, что планирует вернуться домой.

- Нам осталось некоторое время здесь пожить, и мы возвращаемся домой. Она (имеется ввиду жена Инзиля) уже поскорее хочет домой, - рассказал музыкант в соцсетях.

Сейчас в иностранном государстве находится еще один известным уроженец Уфы – рэпер Моргнештерн. Алишер пока не собирается покидать чужую страну. Там он обосновался в Дубае. Примечательно, что при этом его жена Дилара довольно часто прилетает в Россию.