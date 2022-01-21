В 19 школах Уфы открылись пункты вакцинации от COVID-19 для учителей

фото: ufacity.info

В 19 школах каждого района Уфы открылись пункты вакцинации от коронавируса для учителей и персонала. Об этом 20 января сообщила пресс-служба городской администрации.

Прививки в учреждениях делают медики местных поликлиник. Сначала составляются списки на вакцинацию, после чего специалисты выезжают в школы. Это не значит, что процедуру смогут пройти только заранее записавшиеся сотрудники – врачи не откажут и тем, кто на местах изъявит желание привиться.

По словам завотделом внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в поликлинике №43 Данилы Батршина, в основном учителя проходят ревакцинацию, поскольку привились полгода назад или раньше.

Мэрия Уфы предоставила «КП-Уфа» список школ, где развернуты мобильные пункты вакцинации.

Калининский район:

– школа №87 (Нежинская, 51);

– лицей №68 (Янаби 49/4).

Ленинский район:

– лицей №1 (Карима, 53/55);

– центр образования № 2 (Выгонная, 10);

– лицей №46 (Ахметова, 320).

Кировский район:

– лицей №5 (Рабкоров, 13).

Орджоникидзевский район:

– школа № 98 (Суворова, 35);

– лицей №106 «Содружество» (проспект Октября, 91);

– инженерный лицей №83 (Пинского, 12).

Демский район:

– школа №101 (Центральная, 26).

Октябрьский район:

– школа №38 (Королева, 13/1);

– Татарская гимназия №84 (Бикбая, 31/1);

– школа №97 (Шафиева, 31/2);

– центр образования №114 (Российская, 90);

– центр образования №40 (Шафиева, 1).

7. Советский район:

– Уфимская городская башкирская гимназия №20 (Достоевского, 99а);

– школа №108 (Менделеева, 177/3);

– школа №27 (Комсомольская, 33);

– школа № 100 (Бабушкина, 23).