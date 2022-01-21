В 19 школах Уфы открылись пункты вакцинации от COVID-19 для учителей

фото: ufacity.info
В 19 школах каждого района Уфы открылись пункты вакцинации от коронавируса для учителей и персонала. Об этом 20 января сообщила пресс-служба городской администрации.
Прививки в учреждениях делают медики местных поликлиник. Сначала составляются списки на вакцинацию, после чего специалисты выезжают в школы. Это не значит, что процедуру смогут пройти только заранее записавшиеся сотрудники – врачи не откажут и тем, кто на местах изъявит желание привиться.
По словам завотделом внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в поликлинике №43 Данилы Батршина, в основном учителя проходят ревакцинацию, поскольку привились полгода назад или раньше.
Мэрия Уфы предоставила «КП-Уфа» список школ, где развернуты мобильные пункты вакцинации.
Калининский район:
– школа №87 (Нежинская, 51);
– лицей №68 (Янаби 49/4).
Ленинский район:
– лицей №1 (Карима, 53/55);
– центр образования № 2 (Выгонная, 10);
– лицей №46 (Ахметова, 320).
Кировский район:
– лицей №5 (Рабкоров, 13).
Орджоникидзевский район:
– школа № 98 (Суворова, 35);
– лицей №106 «Содружество» (проспект Октября, 91);
– инженерный лицей №83 (Пинского, 12).
Демский район:
– школа №101 (Центральная, 26).
Октябрьский район:
– школа №38 (Королева, 13/1);
– Татарская гимназия №84 (Бикбая, 31/1);
– школа №97 (Шафиева, 31/2);
– центр образования №114 (Российская, 90);
– центр образования №40 (Шафиева, 1).
7. Советский район:
– Уфимская городская башкирская гимназия №20 (Достоевского, 99а);
– школа №108 (Менделеева, 177/3);
– школа №27 (Комсомольская, 33);
– школа № 100 (Бабушкина, 23).