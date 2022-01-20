В парламенте Башкирии с докладом о росте цен на продукты выступит министр торговли республики

В парламенте Башкирии обсудят ситуацию с ростом цен на продкукты Фото: Олег УКЛАДОВ

На заседании в башкирском парламенте 27 января с докладом выступит министр торговли республики Алексей Гусев. По словам спикера Госсобрания-Курултая Константина Толкачева, у депутатов «накопилось много вопросов» к чиновнику – в большей степени, по поводу роста цен на продукты.

– По итогам прошлого года инфляция существенно превысила целевой показатель в 4 %. Мы наблюдаем сохранение этой тенденции и в текущем году. Больше всего людей беспокоит удорожание продуктов и товаров первой необходимости. – сказал председатель регионального парламента.

Толкачев добавил, что динамика роста цен обусловлена прежде всего макроэкономическими факторами, которые не зависят от республиканской политики. Тем не менее народные избранники хотят «всесторонне оценить ситуацию» и проанализировать процессы, усиливающие инфляцию и находящиеся в зоне влияния республики.