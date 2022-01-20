За год число заявивших о банкротстве компаний в Башкирии выросло в два раза

В 2021 году поступило 216 сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств

В Башкирии за год число компаний, заявивших о банкротстве, выросло более чем в два раза. Об этом ссылкой на данные Единого федерального реестра передало издание UfaTime.ru.

В 2021 году поступило 216 сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств (в 2020-м было 134, прирост – 61,2%). Среди физических лиц банкротов тоже стало больше: с сентября 2020 года граждане могут заявить о финансовой несостоятельности в досудебном порядке, через МФЦ.

За 2021 год суды ввели реализацию имущества разорившихся физлиц и индивидуальных предпринимателей более 7,4 тыс. раз – на 58% больше, чем в 2020-м.