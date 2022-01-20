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Общество20 января 2022 12:22

Хабиров создал и возглавил межведомственную комиссию по вопросам землепользования

Своими замами в новом госоргане он назначил Назарова и Кильсенбаева
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров создал комиссию по вопросам землепользования. Соответствующий указ сегодня, 20 января, был опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, основными задачами нового госоргана станут инспекция земельных участков, выделенных под строительство и не освоенных в срок, обращение в исполнительные органы с рекомендациями при нарушениях сроков использования земли и выявление случаев самовольного занятия участков не по целевому назначению.

Возглавил межведомственную комиссию сам Хабиров. Его замами назначены премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров и руководитель администрации главы республики Урал Кильсенбаев.

Напомним, на прошедшей 17 января оперативке в региональном правительстве Радий Хабиров поручил проверить на законность земли, которые находятся в распоряжении экс-главы Иглинского района.