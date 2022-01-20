Прокуратура Башкирии проверит больницу, медики которой предупредили об итальянской забастовке

Прокуратура рассмотрит вопросы укомплектованности штата сотрудников, соблюдения режима труда и начисления выплат

Башкирская прокуратура проверит информацию о нарушении трудовых прав сотрудников скорой помощи Ишимбайской ЦРБ, которые предупредили об итальянской забастовке. Медики требуют доукомплектовать выездные бригады и повысить плату за сверхурочную работу.

– В ходе проверки будут охвачены вопросы укомплектованности штата сотрудников учреждения, соблюдения режима труда и отдыха персонала, начисления заработной платы и иных компенсационных выплат, обеспечения средствами индивидуальной защиты, а также стандартов, качества оказания скорой медицинской помощи, – передали 20 января в пресс-службе надзорного ведомства.

По итогам инспекции прокуратура даст правовую оценку действиям руководства больницы.

Напомним, сотрудники Ишимбайской центральной районной больницы заявили, что с 4 февраля намерены отказаться от выездов в неукомплектованных бригадах скорой помощи. Завтра, 21 января с медиками встретится замминистра здравоохранения Башкирии.