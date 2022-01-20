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Правительство Башкирии распределило 1,4 млрд рублей на покупку коммунальной техники для городов и районов республики в 2022 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр региона Андрей Назаров. Сегодня, 20 января, документ был опубликован на портале правовой информации.

Деньги на покупку техники девяти городам и 54 районам выделены из республиканской адресной инвестиционной программы. Чтобы обеспечить коммунальщиков Башкирии машинами, правительству пришлось урезать расходы из не распределенного резерва программы по экономическому и инвестиционному развитию.

Согласно распоряжению, больше всего денег на коммунальную технику получит столица Уфа – ей направят 500 млн рублей. Второе и третье места по количеству расходов занимают Туймазинский и Ишимбайский районы – 41 и 40 млн соответственно. Наименьшая строка расходов относится к Бурзянскому району. Муниципалитет получит 5,7 млн рублей.

Напомним, на оперативном совещании правительства Башкирии 10 января министр ЖКХ Алан Марзаев заявил, что дефицит коммунальной техники в Уфе составляет 78%. Для того чтобы покрыть потребность в машинах для летней и зимней уборки улиц, городу необходимо 4,5 млрд рублей.