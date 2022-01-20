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Здоровье20 января 2022 10:32

COVID-19 в Башкирии на 20 января: 281 человек заразился, 277 выздоровели, восемь скончались

С начала пандемии в регионе зарегистрировано более 126 тыс. случаев инфицирования
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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К ИВЛ в Башкирии подключен только один ковид-положительный пациент

К ИВЛ в Башкирии подключен только один ковид-положительный пациент

В Башкирии за последние сутки коронавирус подтвердили у 281 жителя. С начала пандемии в республике зарегистрировано более 126,3 тыс. случаев инфицирования. Об этом сегодня, 20 января, сообщил региональный Минздрав.

За день число умерших от COVID-19 увеличилось на восемь пациентов. Всего от инфекции в республике скончались 4 611 человек.

Переболели коронавирусом более 117,4 тыс. жителей Башкирии, 277 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции числятся 4 276 человек: 4 112 лечатся дома, 164 лежат в ковид-госпиталях (46 пациентов находятся в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату ИВЛ).

Полностью вакцинировались 2,15 млн человек (по плану должно быть не менее 2,48 млн).