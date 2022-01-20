Уфимец пересел с авто на маршрутку и рассказал, что из этого вышло

фото: ufacity.info

Житель Уфы Руслан Рахимов попробовал временно отказаться от поездок на собственной машине и пересел на маршрутный автобус. Об итогах своего эксперимента горожанин 19 января рассказал в своем фейсбуке. Он выделил как плюсы, так и минусы общественного транспорта.

В первую очередь мужчина отметил, что ему пришлось раньше вставать, чтобы дойти до остановки и дождаться автобуса. Кроме того, общественный транспорт едет медленней, чем автомобиль: «вместо 30 минут на дорогу, по моим расчетам, должно было уйти минут 50». Впрочем, эту проблему нивелировала экономия. В рабочую неделю Рахимов тратит на бензин порядка 2,5 тыс. рублей, поездка на автобусе обходится дешевле – всего 300 рублей. В пределах месяца на топливо уходит 10 тыс. рублей, а на проезд на маршрутке – 1,2 тыс., то есть на автобусе ездить в восемь раз выгоднее.

Рахимов ездил на маршрутке №69 – его обслуживает госперевозчик «Башавтотранс». Среди плюсов уфимец отметил новые автобусы: «в них действительно приятно ехать. Они и внешне красивые, и внутри еще чистые и просторные. Маршрут ходит достаточно часто, больше 10 минут ждать не пришлось ни разу». Среди преимуществ маршрутки мужчина также назвал вариативность оплаты проезда: рассчитаться можно не только «наличкой», но и банковской картой и проездным «Алга».

Теперь – к минусам. Рахимов насчитал четыре проблемы в сфере общественного транспорта Уфы. Вот они:

1) Табло на «умных остановках» не соответствует движению автобусов: «Иногда на табло написано: «69-й скоро прибудет», но вместо него приходят совсем другие маршруты».

2) Толкучка в салонах автобусов в утренние и вечерние часы пик: «Я с ужасом наблюдал, что несмотря на то, что у нас "эпидемия", в автобусе люди вынуждены ехать прижимаясь друг к другу. Ни о какой свободной посадке и речи нет, с работы и на работу люди едут как "сельдь в бочке"». Из-за этого Рахимов предпочел пересесть на троллейбус: он медленнее – зато там меньше народу.

3) Нет звукового объявления об остановках. В зимнее время это особенно актуально, поскольку окна в автобусах замерзают, и за ними ничего не видно.

4) В половине автобусов нет кондуктора: «Это ужасно неудобно, что пассажиру, чтобы выйти, надо толкаться к передней двери. Это повышает риск аварии, потому что водителю, по факту, надо делать две работы. […]Пусть проезд будет дороже на рубль, но кондуктор на борту автобуса - это необходимость! Выходить без него в рейс автобус не должен».

Руслан Рахимов признал, что его эксперимент «закончился крахом». А деньги, которые он сэкономил, пришлось потратить на лечение ноги, которую он травмировал в один из дней, поскользнувшись на гололеде.

Из всей этой истории горожанин сделал вывод, что для решения проблемы общественного транспорта недостаточно просто закупить новые автобусы – нужно еще почистить пешеходные дорожки к остановкам, наладить расписание маршрутов, озвучивать остановки и набрать кондукторов.