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Происшествия20 января 2022 8:52

В башкирском Благовещенске 7-летний мальчик выпал с балкона

Ребенка госпитализировали, он получил травмы средней тяжести
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Состояние ребенка оценивается как стабильное

Состояние ребенка оценивается как стабильное

В башкирском городе Благовещенске 19 января 7-летний мальчик выпал с балкона на втором этаже жилого дома. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

По словам главы экстренного ведомства, ребенок получил травмы и был госпитализирован. «КП-Уфа» в региональном министерстве здравоохранения передали, что состояние мальчика стабильное. Он получил травмы средней тяжести.

Напомним, ранее в другом башкирском городе – Белорецке – местные жители вызвали спасателей, увидев играющих на подоконнике детей.