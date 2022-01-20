В башкирском Благовещенске 7-летний мальчик выпал с балкона

Состояние ребенка оценивается как стабильное

В башкирском городе Благовещенске 19 января 7-летний мальчик выпал с балкона на втором этаже жилого дома. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

По словам главы экстренного ведомства, ребенок получил травмы и был госпитализирован. «КП-Уфа» в региональном министерстве здравоохранения передали, что состояние мальчика стабильное. Он получил травмы средней тяжести.

Напомним, ранее в другом башкирском городе – Белорецке – местные жители вызвали спасателей, увидев играющих на подоконнике детей.