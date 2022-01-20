В Башкирии 16-летний подросток вытащил сестренку из дома, где загорелась квартира

фото: МЧС РБ

В башкирском городе Салавате 16-летний подросток вытащил сестренку из дома, где загорелась горящая квартира. Инцидент произошел днем 19 января в «девятиэтажке» по улице Губкина, 8. Об этом сообщило региональное МЧС.

В квартире, по соседству с которой начался пожар, находилась лишь 7-летняя девочка. В этот момент ее брат возвращался домой со школы. Юноша увидел дым и бросился на помощь сестрёнке.

– Ни медля ни минуты, он забежал в подъезд, затем в квартиру, взял за руку сестренку и намочив тряпку, чтобы было легче дышать, они вышли на улицу, – передали в экстренном ведомстве.

Самостоятельно из дома эвакуировались еще 20 человек. Прибывшие на место происшествия спасатели вывели из горящей квартиры 87-летнюю пенсионерку. Скорая помощь доставила ее в больницу. Также сотрудники МЧС спасли с восьмого этажа 74-летнего мужчину и двух детей восьми и десяти лет.

Пожар был локализован спустя 12 минут после поступления вызова. Еще через четыре минуты спасатели ликвидировали открытое горение.