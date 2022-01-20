Житель Уфы позвонил в полицию и признался, что 4 года прятал в погребе тело убитого племянника

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В Уфе будут судить 48-летнего местного жителя, который признался, что убил племянника и четыре года прятал его тело в погребе своей квартиры. Об этом 20 января сообщил региональный Следственный комитет.

Преступление произошло в ночь с 30 на 31 октября 2017 года. Племянник обвиняемого пришел домой в состоянии наркотического опьянения, и на этой почве между ними возник конфликт, который перерос в драку. Во время ссоры фигурант уголовного дела дважды ударил родственника ножом в шею, от чего тот скончался. Злоумышленник спрятал тело погибшего в своем погребе. О содеянном он сообщил полиции почти ровно четыре года спустя – 4 ноября 2021-го.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Калининский районный суд.