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Происшествия20 января 2022 4:45

При столкновении «Лады Гранта» и Kia Rio в Уфе травмы получили шесть человек

ДТП случилось на улице Революционной
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Уфе вчера вечером, 19 января, при столкновении двух легковушек пострадали шесть человек. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась около 22:25. На улице Революционной 42-летний водитель «Лады Гранта» при попытке развернуться врезался в попутную Kia Rio, которой управлял 22-летний уфимец.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В ДТП пострадали шесть человек. Водителя отечественного авто и его 25-летнего пассажира госпитализировали. Управлявший иномаркой молодой человек и три его пассажира получили травмы головы и ушибы. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Судя по кадрам с места происшествия, «Гранта» была брендирована одной из служб такси.