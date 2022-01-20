При столкновении «Лады Гранта» и Kia Rio в Уфе травмы получили шесть человек

фото: ГИБДД РБ

В Уфе вчера вечером, 19 января, при столкновении двух легковушек пострадали шесть человек. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась около 22:25. На улице Революционной 42-летний водитель «Лады Гранта» при попытке развернуться врезался в попутную Kia Rio, которой управлял 22-летний уфимец.

фото: ГИБДД РБ

В ДТП пострадали шесть человек. Водителя отечественного авто и его 25-летнего пассажира госпитализировали. Управлявший иномаркой молодой человек и три его пассажира получили травмы головы и ушибы. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Судя по кадрам с места происшествия, «Гранта» была брендирована одной из служб такси.