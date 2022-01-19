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Общество19 января 2022 14:48

В районе Башкирии родился «теленок-мутант»

Источник:kp.ru
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Фото: Мечетлинская жизнь

Фото: Мечетлинская жизнь

Журналисты газеты «Мечетлинская жизнь» сообщили, что в селе Большая Ока родился необычный теленок с патологией внутриутробного развития. У животного сформировались две морды.

Теленок, уточняется в сообщении, родился в ночь на 18 января в частном хозяйстве. Корова долгое время не могла разродиться, поэтому пришлось вызывать на помощь местного участкового ветеринара.

Когда животное все же появилось на свет, выяснилось, что у него сформировались две пары глаз, два носа и два рта. Новорожденный умер практически сразу.