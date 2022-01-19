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Происшествия19 января 2022 14:11

На трассе в районе Башкирии в ДТП разбились на смерть мужчина и женщина

Оба находились в одном автомобиле Lada Granta
Источник:kp.ru
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Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что сегодня, 19 января, на трассе в Дюртюлинском районе произошло смертельное ДТП. В результате происшествия моментально скончались два человека.

Предварительно сообщается, что в шестом часу вечера в Дюртюлинском районе столкнулись автомобили Lada Granta и Lada Largus. ДТП произошло на втором километре дороги Дюртюли -Нефтекамск.

В результате происшествия на месте сразу же скончались мужчина и женщина, которые находились в автомобиле Lada Granta. Подробности произошедшего уточняются.