На трассе в районе Башкирии в ДТП разбились на смерть мужчина и женщина

Фото: ГИБДД по Башкирии

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что сегодня, 19 января, на трассе в Дюртюлинском районе произошло смертельное ДТП. В результате происшествия моментально скончались два человека.

Предварительно сообщается, что в шестом часу вечера в Дюртюлинском районе столкнулись автомобили Lada Granta и Lada Largus. ДТП произошло на втором километре дороги Дюртюли -Нефтекамск.

В результате происшествия на месте сразу же скончались мужчина и женщина, которые находились в автомобиле Lada Granta. Подробности произошедшего уточняются.