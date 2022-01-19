В Уфе вынесли приговор двоим экс-чиновникам, который получили работу благодаря поддельным дипломам

Первому обвиняемому выписали штраф в 10 тыс. рублей, второму ограничили свободу на 4 месяца

Сегодня, 19 января, в Уфе вынесли приговор двум бывшим чиновникам районной администрации, которые смогли получить работу благодаря поддельным дипломам. Оба были признаны виновными. Об этом сообщил Следственный комитет Башкирии.

В 2018-2019 году подсудимые при трудоустройстве в администрацию Уфимского района предъявили поддельные дипломы о наличии высшего образования. Это позволило им стать чиновниками и впоследствии дослужиться до высоких должностей. Первый возглавил управление архитектуры и градостроительной деятельности, второй стал там начальником одного из отделов.

Факт использования поддельных дипломов был выявлен в ходе прокурорской проверки в сентябре 2021 года. Экс-начальник архитектурного управления признал вину: ему назначили судебный штраф в 10 тыс. рублей. А вот его бывший коллега сознаваться не стал. Его приговорили к четырем месяцам ограничения свободы.