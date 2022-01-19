В Уфе будут судить мужчину, который зарезал юриста в центре города и пытался покончить с собой

фото: Кировский районный суд Уфы

В Кировский районный суд Уфы передано уголовное дело против Станислава Я., который весной 2021 года зарезал в центре города юриста Александра Елисеева. Об этом 19 января сообщил Следственный комитет Башкирии.

Напомним, все случилось днем 17 марта на улице Пушкина. После заседания в Арбитраже между 49-летним обвиняемым и выступающим его оппонентом в суде 33-летним юристом произошел конфликт. Они сели в автомобиль последнего, чтобы поговорить. Во время разговора фигурант уголовного дела достал нож и несколько раз ударил противника в грудь и живот. Раненый Елисеев смог выйти из авто и бросился бежать.

– Обвиняемый догнал его и еще несколько раз ударил ножом, а затем покинул место преступления. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Впоследствии обвиняемый попытался свести счеты с жизнью, однако, свой умысел довести до конца не смог, поскольку ему была своевременно оказана медицинская помощь, – озвучил СК версию обвинения.

Ранее "КП-Уфа" писала, что у погибшего Елисеева остались двое маленьких детей и беременная жена. Обвиняемый уже во время следствия прошел судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Выяснилось, что у мужчины есть психическое расстройство. Как во время совершения убийства, так и сейчас оно «лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий». Ему рекомендовано принудительное лечение.