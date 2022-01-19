Видео: в Башкирии на маршруте загорелся пассажирский автобус

фото: МЧС РБ

Сегодня днем, 19 января, в башкирском городе Салавате сгорел микроавтобус «Газель».

Машина начала дымиться прямо во время поездки по маршруту №36. В этот момент водитель остановился и покинул автобус вместе с пассажирами. Через несколько минут огонь полностью охватил «Газель», несмотря на попытки очевидцев затушить его снегом.

Как уточнили в МЧС республики, сообщение об инциденте поступило в 12:30. Автобус загорелся на бульваре Салавата Юлаева.

– Прибывшие к месту пожарно-спасательные подразделения ликвидировали горение. В тушении было задействовано четыре единицы техники и 9 человек, – передали в экстренном ведомстве.

Погибших и пострадавших в ЧП нет.