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Общество19 января 2022 10:45

Более 3 тыс. жителей Уфы окунулись в прорубях в крещенскую ночь

Самой посещаемой стала иордань на озере Солдатском
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В период с 20:00 18 января по 8:00 19 января 3 171 жителей Уфы окунулись в купелях. Об итогах крещенской ночи в башкирской столице сообщили в Управлении гражданской защиты.

– Самой посещаемой стала иордань на озере Солдатском в парке Якутова – здесь обряд совершили 675 человек. 520 человек окунулись в реке Белой в районе спортивно-оздоровительного комплекса «Юность». Третьей по популярности стала купель в районе спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон» – ее посетили 444 человека, – рассказали в пресс-службе ведомства.

В республиканском МЧС добавили, что по состоянию на 14:00 купели Башкирии посетили более 19,6 тыс. человек. Спасатели дежурят у всех 98 иорданей на территории республики. Предполагается, что они будут закрыты к 21:00.