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Общество19 января 2022 10:05

В Башкирии при поддержке Казахстана построят завод по переработке древесины

О совместном проекте рассказал глава республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На территории Башкирии появится завод по переработке древесины

На территории Башкирии появится завод по переработке древесины

На территории Башкирии построят завод по глубокой переработке древесины. Инвестиционный проект будет реализовываться совместно с Казахстаном. Планы по организации предприятия обсуждались на первом заседании рабочей группы по сотрудничеству Башкирии и Казахстана. Об этом 19 января в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

Еще одним совместным проектом региона и соседнего государства станет создание химического кластера в городе Павлодаре между Башкирской содовой компанией и Консорциумом акционеров «Каустик». Хабиров также отметил, что весной и летом Башкирия и Казахстан намерены провести обмен бизнес-миссиями.