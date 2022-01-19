В Башкирии при поддержке Казахстана построят завод по переработке древесины

На территории Башкирии появится завод по переработке древесины

На территории Башкирии построят завод по глубокой переработке древесины. Инвестиционный проект будет реализовываться совместно с Казахстаном. Планы по организации предприятия обсуждались на первом заседании рабочей группы по сотрудничеству Башкирии и Казахстана. Об этом 19 января в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

Еще одним совместным проектом региона и соседнего государства станет создание химического кластера в городе Павлодаре между Башкирской содовой компанией и Консорциумом акционеров «Каустик». Хабиров также отметил, что весной и летом Башкирия и Казахстан намерены провести обмен бизнес-миссиями.