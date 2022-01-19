В Башкирии Lada Niva опрокинулась в кювет, пострадали два ребенка

фото: Госкомитет РБ по ЧС

Сегодня утром, 19 января, около деревни Нижнеалькашево Дюртюлинского района Башкирии внедорожник Lada Niva съехал с трассы и опрокинулся в кювет. Среди пострадавших есть двое детей. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

– На помощь оперативно выехали спасатели, медики и полиция, – передали в экстренном ведомстве. – В результате ДТП пострадало три человека, в том числе два ребенка: девочка 2010 г.р. и мальчик 2009 г.р.

Спасатели вытащили пострадавших из машины и передали их бригаде «скорой». После медицинского осмотра они были доставлены до дома.