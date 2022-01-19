Уфа выбрала подрядчика на ремонт арочного моста за 4 млрд рублей

фото: ufacity.info

Арочный мост через реку Белую в Уфе будет ремонтировать компания «Уралмостострой». Компания стала единственным участником и победителем на аукционе по отбору подрядчика. Стоимость контракта на выполнения работ превышает 4 млрд рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Реконструкцию моста планируется начать в марте 2022 года и завершить в августе 2025-го. Деньги на ремонт предоставят два источника – региональный и городской бюджеты.

Длина сооружения составит почти 672 метра. На нем будет организовано движение на две полосы, ширина каждой – 3,75 метра.

Подрядчику предстоит организовать движение на время строительства, частично демонтировать мост, заменить две опоры и реконструировать четыре. Исполнителю нужно будет установить новую плиту проезжей части, отремонтировать перильное ограждение и организовать асфальтобетонное покрытие.

Напомним, ранее компания «Уралмостострой» уже была подрядчиком на крупных объектах Уфы. Именно эта компания построила мост в створе улицы Воровского через Белую и транспортную развязку на пересечении проспекта Салавата Юлаева и Заки Валиди.