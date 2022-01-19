Житель Башкирии убил подругу, которая посмеялась над его мужским достоинством после интима

Житель Башкирии убил подругу, которая посмеялась над его сексуальными возможностями

В Башкирии мужчина убил подругу, которая посмеялась над его сексуальными возможностями.

История началась с того, безработный житель Дюртюлинского района распивал алкоголь вместе со своими приятелями. Чуть позже его позвала подруга, которой нужно было починить сливной бачок унитаза. После проделанной работы мужчина начал распивать спиртное в компании с хозяйкой починенной сантехники.

В итоге встреча закончилась близостью мастера и хозяйки квартиры. В суде убийца признался, что после интима его жертва начала высмеивать сексуальные возможности партнера. Не смог вытерпеть такое и начал избивать женщину, а потом и вовсе задушил ее голыми руками.

После преступления он отправился к приятелям, с которыми продолжил пить. Во время беседы мужчина заявил, что убил женщину и рассказал, что оставил на месте свои биоматериалы. Друзья посоветовали ему сдаться полицейским. Позже выяснилось, что у женщины остались двое детей.

Убийцу признали виновным. Учитывая, что в прошлом мужчина совершал тяжелые преступления, его приговорили к десяти годам заключения в колонии особого режима.