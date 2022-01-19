Жители Башкирии вызвали спасателей из-за детей на подоконнике

фото: Тимофеева Ксения

Вчера, 18 января, жители башкирского города Белорецка вызвали спасателей из-за того, что увидели детей на подоконнике квартиры на третьем этаже. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

На место прибыли сотрудники экстренной службы. Они разделились на две группы: первая взяла лестницу и направилась к окну, вторая отправилась проникать в квартиру через входную дверь. Вот только вскрывать ее не пришлось – спасателям открыли сами жильцы.

Как выяснилось, в квартире находились две женщины и два ребенка пяти и шести лет. По словам взрослых, дети были под присмотром и не играли на подоконнике – они просто закрывали окно.