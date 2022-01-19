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Здоровье19 января 2022 5:04

В РДКБ Башкирии возник очаг COVID-19

Предполагаемым источником распространения инфекции стала мать пациента
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей закрыли на карантин

Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей закрыли на карантин

В республиканской детской клинической больнице Башкирии в Уфе возник очаг коронавируса. Информацию об этом 18 января подтвердили в региональном Минздраве.

Предполагаемым источником инфекции стала мать пациента, которая поступила в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей без симптомов COVID-19. На четвертый день у женщины поднялась температура, после чего ее выписали домой.

– Все контактные лица, в том числе пациенты были обследованы на COVID-19 методом ПЦР непосредственно после контакта. По результатам сплошного обследования выявлено несколько случаев бессимптомного течения заболевания у пациентов и ухаживающих лиц, – передали в пресс-службе здравоохранительного ведомства.

Дети с положительным тестом на коронавирус переведены в инфекционный госпиталь на базе больницы №17.

Отделение сейчас закрыто на карантин, там проводится заключительная дезинфекция. Работа больницы продолжается в штатном режиме. Контактные пациенты и ухаживающие изолированы. Роспотребнадзор ведет эпидрасследование.