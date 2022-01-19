В Башкирии ведущие вузы получат гранты на 200 млн рублей – Хабиров подписал указ

Хабиров также отметил, что, если вузы будут «активно развиваться и двигаться вперед», власти всегда найдут дополнительные ресурсы, чтобы поддержать их.

Накануне глава Башкирии подписал указ о господдержке ведущих вузов республики – участников Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня и получателей специальных частей гранта программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Речь идет об объединенном университете БашГУ и УГАТУ, а также УГНТУ.

Согласно указу, на 2022 год учреждены гранты из республиканского бюджета на общую сумму 200 млн рублей. Таким образом власти оказывают господдержку программ развития, которые реализуют вузы. Сюда же входят и проводимые научные исследования, и развитие инфраструктуры.

Правительство Башкирии должно до 10 февраля утвердить порядок предоставления грантов и представить законопроект об изменениях в бюджет региона.

Радий Хабиров также отметил, что, если вузы будут «активно развиваться и двигаться вперед», власти всегда найдут дополнительные ресурсы, чтобы поддержать их.