22 года на троих: в Уфе вынесли приговор за хищение 2,4 млрд рублей у дольщиков «Миловского парка»

ЖК «Миловский парк» стал одним из символов обманутых дольщиков Башкирии. ФОТО: Минстрой РБ

В Башкирии вынесен приговор руководителям ООО «КилСтройИнвест». Они обвиняются в хищении денег дольщиков ЖК «Миловский парк».

Как рассказали в Следственном комитете республики, Дмитрий Комлев, Павел Рыцев и Иван Арапов признаны виновными в мошенничестве и причинении ущерба путем обмана (статьи 159 и 165 УК РФ).

Известно, что с 2013 по 2017 год их компания получала средства от дольщиков на строительство Жилого комплекса «Миловский парк». Более 1500 человек вложили свои деньги в долевое строительство. Только вот обязательства не были выполнены застройщиком, и от его рук пострадали более 1200 граждан. Ущерб составил 2,4 млрд рублей.

На имущество обвиняемых, в том числе на загородный клуб на Павловском водохранилище «Бухта Кила», на инженерные сети, принадлежащие ООО СК «Миловский парк», а также коммерческую и жилую недвижимость, автомобили и деньги, был наложен арест.

Накануне суд приговорил Комлева к 10 годам лишения свободы, а его сообщники Рыцев и Арапов получили по шесть лет. Всем фигурантам надлежит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, отметили в следкоме.

Напомним, что ЖК «Миловский парк» стал одним из символов обманутых дольщиков Башкирии. 29 декабря 2021 года стало известно о вводе в эксплуатацию сразу трех домов в Миловском парке. В Минстрое республики сообщили, что 271 покупатель получит ключи от квартир уже в начале 2022 года. 20 домов достраивают прямо сейчас, а еще по двум дольщики получили денежную компенсацию.