Новой вакциной от COVID-19 будут прививать детей от 12 до 17 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав Башкирии ожидает поставку вакцины от COVID-19 для детей. Ею будут прививать население от 12 до 17 лет. Об этом на профильном брифинге 18 января сообщила замминистра здравоохранения Ирина Кононова.

– Пока у нас вакцины нет, но тем не менее мы действительно ее ждем. Как только получим – сообщим. Вакцинация будет проходить с согласия законного представителя ребенка. Она не обязательная, – передала чиновница.

Она отметила, что согласно законодательству, с 14 лет дети сами принимают решение о своем здоровье, и если ребенок захочет вакцинироваться, родители не могут ему препятствовать – «даже если у вас есть самые благие намерения.

Кононова также добавила, что детская вакцинация необходима, поскольку несовершеннолетние попала в зону риска по самому заразному штамму COVID-19 «омикрон». С появлением этой версии коронавируса чаще стали болеть именно дети. Основной симптом – резкое повышение температуры.