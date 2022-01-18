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Общество18 января 2022 9:22

На Башкирию надвигается метель и сильный ветер

На дорогах может ухудшиться видимость
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В отдельных районах Башкирии поднимется метель

В отдельных районах Башкирии поднимется метель

Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие сутки в Башкирии прогнозируется сильный ветер. Его порывы достигнут 18 метров в секунду. Вместе с тем местами по региону поднимется метель. Об этом 18 января предупредило региональное МЧС.

В целом в республике будет облачно. Пройдет небольшой снег, по северу до умеренного.

Температура воздуха ночью составит -5,-10° (по югу до -15°). Днем столбики термометров покажут -2,-7°.

В МЧС добавили, что на автодорогах сохранится снежный накат, гололедица, местами заносы. Видимость при снегопаде и метели ухудшится до 1-2 километров.