На Башкирию надвигается метель и сильный ветер

В отдельных районах Башкирии поднимется метель Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие сутки в Башкирии прогнозируется сильный ветер. Его порывы достигнут 18 метров в секунду. Вместе с тем местами по региону поднимется метель. Об этом 18 января предупредило региональное МЧС.

В целом в республике будет облачно. Пройдет небольшой снег, по северу до умеренного.

Температура воздуха ночью составит -5,-10° (по югу до -15°). Днем столбики термометров покажут -2,-7°.

В МЧС добавили, что на автодорогах сохранится снежный накат, гололедица, местами заносы. Видимость при снегопаде и метели ухудшится до 1-2 километров.