Хабиров выделил 200 млн рублей на гранты для двух вузов Башкирии

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В 2022 году Уфимский государственный нефтяной технический университет и объединенный на базе БашГУ и УГАТУ вуз получат 200 млн рублей в качестве грантов для участников Евразийского научно-образовательного центра. Соответствующий указ 17 января подписал глава республики Радий Хабиров.

Деньги предусмотрены на поддержку развития инфраструктуры, научных исследований и образовательных программ. До 10 февраля правительство Башкирии должно утвердить порядок предоставления грантов и представить законопроект об изменениях регионального бюджета в местный парламент.