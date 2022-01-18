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Общество18 января 2022 9:01

Хабиров выделил 200 млн рублей на гранты для двух вузов Башкирии

Деньги предусмотрены на поддержку развития инфраструктуры, научных исследований и образовательных программ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

В 2022 году Уфимский государственный нефтяной технический университет и объединенный на базе БашГУ и УГАТУ вуз получат 200 млн рублей в качестве грантов для участников Евразийского научно-образовательного центра. Соответствующий указ 17 января подписал глава республики Радий Хабиров.

Деньги предусмотрены на поддержку развития инфраструктуры, научных исследований и образовательных программ. До 10 февраля правительство Башкирии должно утвердить порядок предоставления грантов и представить законопроект об изменениях регионального бюджета в местный парламент.