Должность замминистра культуры Башкирии занял чиновник с образованием физтеха

фото: vk.com // Ильнур Мухьянов

Заместителем министра культуры Башкирии назначили 33-летнего Ильнура Мухьянова. Он будет курировать вопросы социокультурной деятельности. Об этом сегодня, 18 января, сообщила пресс-служба ведомства.

Ильнур Мухьянов родился в селе Макарово Ишимбайского района. Окончил физтех Башкирского государственного университета по специальности «Физика и техника оптической связи», а также Башкирскую академию госслужбы и управления по специальности «Менеджмент организации».

Работать Мухьянов начал в 2008 году, устроившись дежурным службы безопасности БашГУ. Год спустя стал светотехником в Башкирской государственной филармонии, где протрудился до 2012 года. Затем отслужил в армии. С 2014 года занимал ряд должностей в госструктурах: был администратором учреждения временного содержания иностранцев, главой Макаровского сельсовета и начальником отдела культуры в Ишимбайском районе. В 2018 году в администрации того же муниципалитета Мухьянов стал исполнять обязанности замглавы по социальным вопросам. В 2019-2022 гг. его назначили главным советников отдела по работе с органами местного самоуправления при администрации главы Башкирии.