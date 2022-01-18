В Уфе при падении с 14-го этажа жилого дома погиб мужчина

Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины Фото: Олег ЗОЛОТО

При падении с 14-этажа жилого дома по улице Нежинской в Уфе погиб мужчина. Он упал на припаркованную у высотки машину. Об этом сегодня, 18 января, со ссылкой на собственный источник сообщило издание Пруфы.рф.

Следственный комитет Башкирии подтвердил «КП-Уфа» информацию об инциденте. Сотрудники правоохранительного ведомства устанавливают обстоятельства смерти мужчины.

Напомним, похожий случай произошел в конце ноября 2021 года на улице Пархоменко. Местный житель выпал с 9-этажного дома, ударился о машину и скончался от полученных травм.