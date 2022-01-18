Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 января 2022 6:44

В Башкирии на заснеженной дороге застрял пассажирский автобус и 20 автомобилей

Инцидент произошел в Мелеузовском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дорожные службы расчистили проезжую часть, и машины продолжили путь

Дорожные службы расчистили проезжую часть, и машины продолжили путь

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня утром, 18 января, на заснеженной дороге в деревне Корнеевка Мелеузовского района Башкирии застрял рейсовый автобус и 20 автомобилей. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве отметили, что в некоторых машинах находились дети.

На место происшествия выезжал глава местного сельсовета. Дорожные службы расчистили проезжую часть от снега, и машины смогли разъехаться. Пострадавших нет.

По данным Башгидромета, сегодня по республике пройдет небольшой снег, а на некоторых участках дорог сохранится снежный накат и гололедица.