В Башкирии на заснеженной дороге застрял пассажирский автобус и 20 автомобилей

Дорожные службы расчистили проезжую часть, и машины продолжили путь Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня утром, 18 января, на заснеженной дороге в деревне Корнеевка Мелеузовского района Башкирии застрял рейсовый автобус и 20 автомобилей. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве отметили, что в некоторых машинах находились дети.

На место происшествия выезжал глава местного сельсовета. Дорожные службы расчистили проезжую часть от снега, и машины смогли разъехаться. Пострадавших нет.

По данным Башгидромета, сегодня по республике пройдет небольшой снег, а на некоторых участках дорог сохранится снежный накат и гололедица.