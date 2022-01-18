В Башкирии водитель Lada Granta съехал с дороги и врезался в кирпичный гараж

фото: ГИБДД РБ

Минувшей ночью, 18 января, в селе Большеустьикинское Мечетлинского района Башкирии водитель Lada Granta съехал с проезжей части и врезался в кирпичный гараж. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

фото: ГИБДД РБ

Как уточнили в ведомстве, за рулем легковушки находился 32-летний местный житель. После столкновения с гаражом он получил телесные повреждения. Инспекторы предложили ему пройти проверку на состояние опьянения, однако тот отказался. Сейчас по факту происшествия проходит проверка.