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Происшествия18 января 2022 5:03

В Башкирии водитель Lada Granta съехал с дороги и врезался в кирпичный гараж

Мужчина отказался проверяться на алкоголь
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Минувшей ночью, 18 января, в селе Большеустьикинское Мечетлинского района Башкирии водитель Lada Granta съехал с проезжей части и врезался в кирпичный гараж. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Как уточнили в ведомстве, за рулем легковушки находился 32-летний местный житель. После столкновения с гаражом он получил телесные повреждения. Инспекторы предложили ему пройти проверку на состояние опьянения, однако тот отказался. Сейчас по факту происшествия проходит проверка.