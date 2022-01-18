Какая погода ждет Уфу в ближайшую неделю

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 18 января, на оперативном совещании в мэрии Уфы с докладом выступила начальник башкирского Гидрометцентра Анна Козаева, которая рассказала, какая погода ждет город в ближайшую неделю. По ее словам, нынешняя зима на территории Башкирии отличается резкими перепадами температур, а снега выпадает «больше, чем положено».

- Могу только порадовать, что на текущей неделе погода будет достаточно комфортной. Небольшой снег сохранится только в первой половине недели. Во второй половине недели, я говорю по Уфе, количество осадков будет незначительным – без существенных осадков. Постепенно температурный фон будет понижаться, к концу недели температура воздуха в городе понизится до -13, -15 градусов ночная, а дневная до -11, -13 градусов. Все равно комфортная температура. Сегодня крещенская ночь и мы ждем температуру -5, -8 градусов и днем температура будет в пределах пяти градусов, - рассказала Анна Козаева.

Специалист также отметила, что, по уточненным прогнозам, вероятность выпадения осадков на следующей неделе возрастет.

В ответ мэр Уфы Сергей Греков призвал коммунальщиков воспользоваться временем, когда снегопадов не будет и очистить город от снега.

- У нас с вами есть неделя, чтобы почистить город, максимально вывезти снег и убрать территории.