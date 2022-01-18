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Политика18 января 2022 3:53

В мэрии Уфы появился новый чиновник, ответственный за охрану здоровья

О кадровом решении объявил сити-менеджер башкирской столицы Сергей Греков
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем Ахунов

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 18 января, на очередном оперативном совещании в уфимской мэрии сити-менеджер Сергей Греков объявил о частичном переводе сотрудников городской администрации на удаленную работу. Также он объявил о «кадровом решении в тему».

- У нас как раз в тему кадровое назначение. С сегодняшнего дня на должность начальника отдела охраны здоровья населения администрации города Уфы назначен Хайдаров Илдар Хаккиевич. Это опытный специалист. Вы приходите в непростое время, когда опять мы переходим на удаленку, опять новая вспышка. Большая предстоит работа, но я уверен, что вы с этой работой успешно справитесь, - напутствовал нового чиновника мэрии Сергей Греков.

В городской администрации Илдар Хайдаров будет отвечать за взаимодействие с системой здравоохранения.