В 2022 году на ремонт и строительство дорог власти Башкирии выделили 29,3 млрд рублей

В первую очередь, будут отремонтированы путепровод в Зинино и трасса в Дуванском м Караидельском районах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в правительстве Башкирии состоялся очередной «Транспортный час», во время которого глава регионального Минтранса отчитался, что в 2022 году на ремонт и строительство дорог в республике выделено 29,3 млрд рублей.

Как уточнил глава ведомства Александр Булушев, выделенные средства будут направлены на строительство путепровода в поселке Зинино, реконструкцию уфимской улицы Рабкоров, а также капитальный ремонт дороги Аскино-Куганак и трассы Бирск-Тастуба-Сатка в Дуванском и Караидельском районах.

Кроме того, уже в 2022 году начнется строительство республиканского участка скоростной трассы М-12 Москва-Казань: общая его протяженность составит около 200 километров.

Отметим, что в 2021 году объем дорожного фонда в Башкирии составил 28,5 млрд рублей, на эти средства было отремонтировано почти 30 километров трасс и реконструировано 349 километров подъездных путей к населенным пунктам.