Радий Хабиров внес изменения в антиковидный указ

Фото: Рустем АХУНОВ

Радий Хабиров снова внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса в связи с угрозой распространения омикрон-штамма. Согласно новой редакции указа в республике временно перенесены на поздний срок и до особого указания все культурно-массовые и физкультурные мероприятия, включая конкурсы, смотры и фестивали.

Кроме того, теперь в Башкирии запрещено проведение собраний и встреч трудовых коллективов, где участие принимают более 30 человек, включая работников и приглашенных лиц.

Также все руководители государственных и муниципальных органов власти должны отменить личные приемы граждан при их согласии, а совещания чиновников будут проходить в онлайн-режиме.

– С этого дня администрации муниципалитетов и правительств прошу людей на совещания не собирать. Все проводим онлайн, ресурсы для этого есть, – заявил Хабиров во время оперативного совещания в правительстве республики.