Суд в Уфе ликвидировал НКО Лилии Чанышевой

На фото: Лилия Чанышева

Кировский районный суд Уфы по иску министерства юстиции Башкирии ликвидировал «Фонд защиты прав граждан "Штаб"*» (*признан иностранным агентом на территории России). Эту некоммерческую организацию возглавляла Лилия Чанышева, экс-координатора уфимского штаба Навального* (*признаны в России экстремистскими, запрещены и ликвидированы). Об этом сообщил телеграм-канал «Нефть Мёд Муртаза».

Ранее НКО Чанышевой получила статус иностранного агента. Теперь по решению суда ее ликвидировали из единого государственного реестра юридических лиц.

Напомним, сама Лилия Чанышева сейчас находится в СИЗО - против нее возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества.