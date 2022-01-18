Синоптики уточнили прогноз погоды на крещенскую ночь в Башкирии

Крещенская ночь в Башкирии ожидается теплой Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики Башгидромета уточнили прогноз погоды на крещенскую ночь, 19 января. По данным специалистов, она будет «достаточно тепло».

– Температура воздуха ожидается в пределах -6,-11°, при прояснениях -12,-17°, в столице республики -6,-8°. Пройдет небольшой снег, – следует из прогноза. – Днем 19 января температура воздуха повысится до -3,-8°.

В последующие дни температурный фон в республике будет более низким. Между тем интенсивных снегопадов, которые обрушились на регион в конце прошлой недели, не ожидается.